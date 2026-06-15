В Шымкенте 70 солдат приняли присягу

На строевом плацу войсковой части 10216 шымкентского гарнизона состоялась торжественная церемония приведения к Военной присяге 70 солдат весеннего призыва. В окружении командиров, сослуживцев, родных и близких молодые бойцы официально вступили в ряды Вооружённых Сил Республики Казахстан.

Мероприятие прошло в соответствии с воинскими традициями: в присутствии государственного флага и боевого знамени, с оружием в руках новобранцы поклялись верно служить Родине, с честью и достоинством исполнять воинский долг.

С напутственными словами к солдатам обратился командир части полковник Даулетбек Когабаев, подчеркнув, что военная присяга — это не просто формальность, а начало пути настоящего защитника Отечества.

С поздравительной речью также выступил представитель городского совета ветеранов Вооружённых сил, полковник в отставке Реимбай Халмуратов. Он пожелал молодым военнослужащим быть достойными продолжателями ратных традиций старшего поколения, проходить службу с честью, гордостью и дисциплиной.

После официальных выступлений был зачитан приказ о приведении к Военной присяге. Солдаты слаженно и уверенно выполнили ритуал, показав навыки, приобретённые за месяц начальной военной подготовки. Церемония завершилась торжественным маршем под звуки военного оркестра.

Рядовой Кайыржан Тойбол, один из военнослужащих, принявших присягу в этот день, поделился своими впечатлениями: «Этот день я запомню надолго. Мы уже многое узнали об армейской жизни, успели сплотиться, пройти начальную подготовку и выехать на стрельбы. Впереди — освоение воинской специальности и новые испытания. Всем, кто ещё сомневается, хочу сказать: бояться нечего. Условия отличные, кормят хорошо, а отношение со стороны командиров и сослуживцев очень доброжелательное.

После принятия Военной присяги молодые солдаты представили показательные выступления. Они продемонстрировали физическую подготовку, строевые приёмы с оружием, элементы дефиле, а также приёмы армейского рукопашного боя. Все эти навыки были освоены всего за месяц интенсивной подготовки».

В завершение мероприятия для родителей солдат была организована экскурсия по территории воинской части. Гостям показали казарменные помещения и столовую, а командование части ответило на все интересующие вопросы.