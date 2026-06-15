Прокуратура помогла устранить препятствие для грузоперевозок шымкентского предприятия

Прокуратура Аль-Фарабийского района города Шымкента оказала содействие ТОО «Ленгер Групп» — инвестору и производителю востребованной продукции, включая мороженое и мучные изделия, в решении вопроса, связанного с организацией грузоперевозок.

На улице Б. Саттарханова, где расположен производственный склад предприятия, сплошная линия дорожной разметки создавала неудобства для грузового транспорта, осуществляющего вывоз продукции. Несмотря на неоднократные обращения компании в уполномоченные органы, проблема длительное время оставалась нерешенной.

По инициативе районной прокуратуры в соответствующие государственные органы было направлено письмо с предложением рассмотреть данный вопрос. В результате сплошную линию дорожной разметки на участке дороги, ведущем к складу предприятия, заменили на прерывистую.

Принятые меры позволили улучшить условия для грузоперевозок и обеспечить более эффективную логистику предприятия.

Прокуратура призывает инвесторов и предпринимателей, столкнувшихся с административными барьерами или иными препятствиями в осуществлении своей деятельности, обращаться по телефону +7 707 615 00 10 либо через Call-центр 115.