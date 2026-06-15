Туркестанская область наращивает инвестиции и запускает новые проекты

Туркестанская область сохраняет высокие темпы привлечения инвестиций. Только за пять месяцев этого года в экономику региона вложено более 614 миллиардов тенге. Это на 50 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Туркестанская область продолжает укреплять позиЦии одного из инвестиционных лидеров страны. По итогам прошлого года регион привлек почти 2 миллиарда долларов прямых иностранных инвестиций, превысив плановые показатели в четыре раза и заняв первое место в Казахстане. В текущем году работа по привлечению инвесторов продолжается. За пять месяцев в экономику области направлено более 614 миллиардов тенге инвестиций. Рост составил более 50 процентов.

Эти вопросы рассмотрели на аппаратном совещании под председательством акима области Нуралхана Кушерова. Глава региона поручил обеспечить качественную реализацию всех инвестпроектов и усилить сопровождение инвесторов на каждом этапе.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области: «Необходимо обеспечить своевременный и качественный ввод в эксплуатацию реализуемых инвестиционных проектов. Работа по привлечению инвестиций должна вестись системно, а сопровождение каждого проекта необходимо держать на строгом контроле».

Только в этом году к реализации отобраны 67 проектов на сумму свыше 369 миллиардов тенге. Уже введены в эксплуатацию 11 предприятий стоимостью 42 миллиарда тенге, благодаря чему создано более 400 новых рабочих мест.

Нурлыбек Исаев, руководитель управления промышленности и индустриально-инновационного развития Туркестанской области: «В регионе сформирован перечень из 122 инвестиционных проектов на сумму 2,8 триллиона тенге. Их реализация позволит создать 17820 рабочих мест. Из них 30 проектов реализуются с участием иностранного капитала».

В области продолжается реализация крупных промышленных и аграрных проектов. В Туркестане строятся текстильные и красильно-отделочные фабрики, предприятия по выпуску домашнего текстиля. В Отрарском районе возводятся хлопкоперерабатывающие заводы.

Новые производства появляются и в других районах области. Это предприятия по переработке сельхозпродукции, выпуску растительного масла, строительству животноводческих комплексов, птицефабрик, мясо- и молокоперерабатывающих заводов.

Власти региона уверены, что реализация новых инвестиционных проектов позволит создать тысячи рабочих мест, увеличить объемы производства и обеспечить дальнейший рост экономики Туркестанской области.