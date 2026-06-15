Стоит ли уже покупать арбузы?

На бахчах Жетысайского района уже собирают урожай ранних арбузов. В этом сезоне фермеры выращивают сразу несколько сортов зарубежной селекции — из США, Нидерландов и Турции.

Особое внимание аграрии уделяют новому голландскому сорту «Инсепшн», который отличается высокими вкусовыми качествами и относится к премиальному сегменту.

По словам директора хозяйства Бердияра Падаша, фермеры постоянно работают над расширением ассортимента и внедрением новых сортов: «Мы постоянно ищем новые сорта и хотим предложить Казахстану что-то новое. Завозим в страну семена ещё малоизученных сортов и сейчас проводим исследовательскую работу. Мне интересно работать фермером в этой системе, но для того, чтобы оставаться фермером, необходимо развивать отрасль. Например, в Кыргызстане нашли решение — на одну-две недели закрывают границу, чтобы в первую очередь реализовать продукцию собственных производителей».

Несмотря на то, что в естественных условиях арбузы созревают ближе к концу июля, современные агротехнологии позволяют получать урожай значительно раньше. Специалисты подчёркивают: сами по себе ранние сроки созревания не свидетельствуют об опасности продукции. Однако при покупке арбузов необходимо обращать внимание на их качество и происхождение.

Как отмечают в санитарно-эпидемиологической службе, повышенное содержание нитратов может негативно сказаться на здоровье человека.

«После того, как остатки нитратов вступают в реакцию с гемоглобином в организме, образуется метгемоглобин. Это частично затрудняет поступление кислорода в организм. В результате может возникнуть отравление. Его симптомы схожи с обычным пищевым отравлением. Однако из-за недостатка кислорода могут наблюдаться посинение губ и другие признаки кислородного голодания. Также возможны рвота и диарея, как при обычном пищевом отравлении», — пояснила руководитель отдела СЭК Асем Даулетова.

Специалисты предупреждают: при повышенном содержании нитратов у человека могут возникнуть тошнота, рвота, диарея и другие симптомы отравления. Именно поэтому покупать арбузы рекомендуется только в официальных торговых точках.

Кроме того, плоды не должны длительное время находиться под прямыми солнечными лучами. Эксперты также не советуют приобретать треснувшие или уже разрезанные арбузы. При необходимости покупатель вправе запросить документы, подтверждающие безопасность продукции.

«На продукцию обязательно должны быть документы, в том числе справка о содержании нитратов. Каждый потребитель имеет полное право потребовать эти документы для подтверждения безопасности товара», — отметила Асем Даулетова.

Специалисты рекомендуют хранить арбузы в прохладном месте. Это поможет сохранить их качество и безопасность. Если после употребления продукта появились признаки отравления, следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью.