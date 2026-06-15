Убийство Нурай Серикбай: завершено расследование одного из самых резонансных дел года

Потерпевшая сторона по делу об убийстве 21-летней Нурай Серикбай в Шымкенте ознакомилась с первыми семью томами уголовного дела. После завершения процедуры ознакомления материалы одного из самых резонансных дел этого года будут направлены в суд, передает корреспондент агентства Kazinform.

О завершении следственных действий сообщил адвокат потерпевшей стороны Аянхан Омаров. По его словам, родственники погибшей девушки и их представитель уже получили копии изученных документов.

— Следственные действия по делу Нурай завершены. На сегодняшний день потерпевшая сторона и их адвокат ознакомились с материалами уголовного дела с первого по седьмой том и получили их копии. В настоящее время ознакомление продолжается. После того как все участники процесса в полном объеме реализуют предусмотренные законом права, дело будет направлено в суд, — уточнил Аянхан Омаров.

По словам адвоката, информация о дальнейшем ходе процесса многотомного дела будет предоставлена дополнительно.

В департаменте полиции Шымкента в ответ на запрос Kazinform подтвердили, что официальное расследование по делу об убийстве Нурай Серикбай окончено и производство сейчас находится на финальной стадии изучения сторонами.

Напомним, 11 января этого года в Шымкенте 21-летняя студентка Нурай Серикбай была смертельно ранена ножом прямо на улице.

28-летнего подозреваемого Шерхана Аймахана задержали и поместили в СИЗО.

Проверка действий шымкентской полиции началась по прямому поручению Президента Казахстана, озвученному на заседании Национального курултая. Касым-Жомарт Токаев тогда подчеркнул, что похищение девушек — это жестокое преступление.

В тот же день своих должностей лишились начальник департамента полиции Шымкента и его первый заместитель, ряд сотрудников были уволены из органов внутренних дел.

Кроме того, МВД возбудило отдельное уголовное дело по факту халатности полицейских, которые ранее не приняли должных мер по регистрации заявления девушки о принуждении к браку.

Позже уголовное дело переквалифицировали на статью «Убийство, совершенное с особой жестокостью», санкция которой предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Во время следствия подозреваемого временно отправляли на принудительное лечение.

Судебно-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым. Шерхан Аймахан предстанет перед судом и ответит по всей строгости закона.

Ранее заместитель министра внутренних дел РК Санжар Адилов сообщал, что расследование планируется завершить в июне, после чего материалы незамедлительно передадут в суд.