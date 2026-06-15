От 15 лет до пожизненного: в чем обвиняют подозреваемых в убийстве Василия Колесникова в Шымкенте

Досудебное расследование по делу о похищении и убийстве 40-летнего Василия Колесникова, начатое после резонансного инцидента на дороге в Шымкенте, официально завершено. Фигурантам грозит вплоть до пожизненного лишения свободы, передает корреспондент агентства Kazinform.

Новыми подробностями процесса поделился адвокат потерпевшей стороны Талгат Есимов. По его словам, подозреваемым окончательно предъявлены обвинения сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса РК.

— Досудебное расследование по факту убийства Василия Колесникова завершено. Как я ранее и ходатайствовал, подозреваемым окончательно инкриминированы следующие статьи Уголовного кодекса: часть 3 статьи 293 (Хулиганство), пункты 1, 3, 4 части 2 статьи 125 (Похищение человека) и часть 2 статьи 99 (Убийство, совершенное с особой жестокостью, из мести и сопряженное с похищением), — сообщил Талгат Есимов.

Правозащитник добавил, что по совокупности предъявленных обвинений фигурантам уголовного дела грозит от 15 до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение с конфискацией имущества.

— Кроме того, их действия квалифицируются как покушение на убийство второго потерпевшего, который остался жив благодаря действиям Н. Ешанкулова. Защита Василия Колесникова намерена участвовать в судебном процессе и добиваться для виновных лиц самого сурового наказания, — подчеркнул адвокат.

В департаменте полиции Шымкента агентству Kazinform подтвердили завершение досудебного расследования. В ведомстве уточнили, что участники уголовного процесса знакомятся с материалами дела. После завершения процедуры ознакомления уголовное дело направят в суд.

Напомним, преступление произошло днем 20 января этого года на оживленном перекрестке в Шымкенте. На глазах у очевидцев конфликт начался после незначительного дорожно-транспортного происшествия, которое переросло в групповую потасовку. Нападавшие действовали открыто, некоторые из них были в масках и вооружены ножами.

В результате нападения пострадали два человека. Один из них — мужчина 1990 года рождения — получил множественные колото-резаные ранения. После инцидента его доставили в реанимацию в тяжелом состоянии, врачам удалось спасти ему жизнь.

Второго пострадавшего, 40-летнего Василия Колесникова, нападавшие насильно пересадили в автомобиль ВАЗ-2114 и вывезли за пределы города. Мужчину с тяжелыми ранениями оставили возле центральной районной больницы Ордабасинского района Tуркестанской области, где он впоследствии скончался. У погибшего остались жена и сын.

Полиция завела три уголовных дела — по фактам убийства, похищения человека и вооруженного хулиганства. Шестеро подозреваемых были арестованы, еще один соучастник объявлен в розыск.