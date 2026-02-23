Более 150 семей получают помощь от волонтеров Шымкента

Шымкентские волонтеры продолжают поддерживать семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Это люди с тяжелой судьбой, вынужденные противостоять проблемам.

Пакеты с продуктами для отца-одиночки Виталия Тернюка — существенная помощь. Мужчина самостоятельно воспитывает троих детей. Супруга скончалась несколько лет назад. У самого Виталия диагностирована неоперабельная опухоль — на руках справка о третьей группе инвалидности. Но беда не приходит одна: при растопке печи год назад мужчина получил серьёзные ожоги и сейчас трудоустроиться не может. Поддержку Виталию оказывают активисты волонтерского движения «Добряки Шымкента».

«У меня опухоль головного мозга, и она неоперабельная. В прошлом году произошел ещё один инцидент: у меня случился приступ, я потерял сознание и упал на горячую печь. Работать мне сложно, да и с таким внешним видом меня не трудоустроят. А мне нужно кормить семью», — пояснил житель Шымкента Виталий Тернюк.

Совместно с неравнодушными жителями города с 2019 года активисты регулярно проводят акцию «Накорми голодного», формируют и передают семьям продуктовые пакеты и предметы первой необходимости.

«Большое спасибо за вашу помощь», — принимая пакеты, говорит одна из подопечных клуба.

По словам волонтера Ильярбека Исмаилова, на попечении активистов более 150 семей, которым ежемесячно вручают продуктовые корзины; ещё тысячам людей помогают вещами со склада. Помощь оказывается тем, кто остро в ней нуждается. В священный месяц Рамадан к инициативе подключаются городские заведения общепита: ежедневно предприниматели привозят на склад волонтеров горячие обеды.

«В Рамазан мы еду развозим не только нуждающимся, но и всем тем, кто держит пост. В этот священный месяц у нас ещё есть акция, где мы раздаём продукты тем, кто нуждается. У нас есть свои спонсоры: они привозят продукты первой необходимости — там есть мука, рис, масло, сахар. Мы это всё сами расфасовываем», — рассказывает волонтёр Ильярбек.

Благотворительную помощь и еду подопечным добряки вручают лично в руки. В этот раз добрая команда из двух человек развезла помощь своим подопечным, живущим в микрорайоне «Сауле». Здесь волонтёров всегда ждут и радушно встречают. Стать меценатом может любой желающий — «Добряки» рады любой посильной помощи.