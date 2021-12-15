В 2021 году страна отмечает юбилей Независимости. Немаловажный вклад в развитие страны внесли и люди рожденные в 1991 году.

Вероника Насырова успешный пример представителей современного поколения. Ровесница Независимости в обычной жизни бизнесвуман, которая выпускает изделия из кожи. В своем плотном графике девушка находит время помогать нуждающимся и работает волонтёром. К своему хобби Вероника относится ответственно.

«В 2020-м году если помните затопило Мактааральский район. Тогда фонд «Халык» организовал продукты, формировали и отправляли их по семьям. Тогда они в интернете выставили такой пост что требуются волонтёры. Получается мы неделю занимались вот этой распаковкой отправляли это всё нуждающимся семья», — говорит волонтёр Вероника Насырова.

Как утверждает Веринока, работа волонтёром ей по душе. Приходя в организацию она помогает своим трудом: рассортировывает вещи, развешивает их по вешалкам и помогает подобрать одежду нуждающимся. По словам девушки в клубе ни один день не проходит без добра. Сейчас они занимаются созданием новогодней атмосферы для детей сирот.

«Один наш очень добрый человек купил эту ёлочку за 450 000 тенге. Также у нас был сбор, на эти деньги мы купили украшения для ёлки. Здесь 80 метров гирлянды и разные игрушки хорошие. Также очень один наш хороший человек передал им яблоки, в этот детский дом интернат мы эти яблоки тоже передадим», — говорит волонтёр Вероника Насырова.

В будущем девушка хочет помогать малообеспеченным людям материально и вдохновлять других творить добро.

Коркем Усибалиева