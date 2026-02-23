Эксперты подвели итоги зимних Олимпийских игр-2026 для Казахстана

В Италии официально завершились зимние Олимпийские игры-2026, которые подарили зрителям много неожиданных побед, рекордные достижения и спортивный накал.

На вершине медального зачёта блистательно расположились норвежцы, которые завоевали 18 золотых медалей. Следом США, которые взяли 12 первых мест. На третьем месте расположились Нидерланды — 10 золотых медалей. Столько же завоевали итальянцы. На пятом месте Германия, в копилке которой оказалось 8 золотых медалей. Казахстан занял 19 место, у нашей сборной одно золото.

Главным событием Казахстана стала золотая медаль Михаила Шайдорова в мужском одиночном фигурном катании. Эта победа стала первой золотой наградой страны на зимних Олимпийских играх за последние 32 года. Эксперты отмечают, что именно эта медаль буквально «спасла» общую картину для Казахстана и чиновников от спорта. Ведь если бы не победа Шайдорова, казахстанцы не попали бы в топ-5 ни в одной дисциплине.

«Самый высокий результат следующий – это шестое место Надежды Морозовой в конькобережном спорте. В целом же, если смотреть на всю картину, то в ТОП-10 мы попадали 12 раз на этой Олимпиаде. Из них 3 раза попадали натурализованные спортсмены, то есть это бывшие российские атлеты, которые приняли гражданство Казахстана. Но что радует, что в эти остальные 9 попаданий это наши казахстанские спортсмены, во-первых. Во-вторых, это наше будущее. То есть это молодежь, это наши дебютанты«, — Альберт Ахметов, спортивный журналист -обозреватель.

Эксперты отмечают, что нынешняя система финансирования подготовки спортсменов не обеспечивает стабильности, бюджет распределяется каждый год, а не по четырехлетнему циклу, что важно для подготовки спортсменов. Если система останется прежней, на следующих главных играх четырехлетия нашей стране также придется надеяться на чудо или на отдельных талантливых спортсменов.

«Как правило, в следующие два года, поверьте мне, наши зимники будут сидеть просто сосать лапу. Поскольку все деньги будут уходить на летние виды спорта. Потому что следующая олимпиада будет, соответственно, через два года летняя. Если мы говорили о развитии детско-юношеского спорта, то, во-первых, это, собственно же, пирамида. Любой спорт, большой спорт, это пирамида. И чем шире основание, тем большую высоту можно эту пирамиду построить», — Александр Ляхов, спортивный журналист.

А это значит, что зимние виды спорта необходимо развивать массово во всех регионах, говорят специалисты. Особенно там, где зима длительная и есть хорошие условия для тренировок на протяжении значительной части года. Следующие зимние Олимпийские игры пройдут во Франции в 2030 году, а летняя Олимпиада состоится уже через два года в американском Лос-Анджелесе.