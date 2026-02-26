Горожане активно обсуждают проект новой Конституции

Проект Основного закона вызвал живой интерес в обществе. Сейчас подготовка к республиканскому референдуму, который намечен на 15 марта, выходит на финишную прямую.

Особое внимание уделяется информированию населения. Как отмечают специалисты, главный приоритет обновленного документа — это защита прав и интересов каждого гражданина.

Бахадыр Нарымбетов, председатель маслихата:

«Для мощного развития экономики нам необходимы инвестиции. А чтобы капитал приходил в страну, нам нужна крепкая дипломатия и доверие мирового сообщества. Инвесторы всегда смотрят на Конституцию, гарантирует ли она безопасность? В новом проекте четко прописано, что права как зарубежных инвесторов, так и всех казахстанцев будут защищены на международном уровне».

Сторонников таких перемен немало. Жители города активно выражают свою гражданскую позицию и готовность прийти на участки.

Нуржамал Аманбаева, жительница Шымкента:

«Дай Бог, все мы казахстанцы, независимо от национальности, проявим единство и 15-го числа вместе пойдем на голосование».

Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о проведении республиканского референдума. Гражданам предстоит ответить на вопрос: Принимаете ли вы новую Конституцию Республики Казахстан, опубликованную 12 февраля 2026 года или нет.