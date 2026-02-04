Новый порядок с марта 2026: штрафы за отсутствие трудового договора

Сегодня на рынке труда есть две стороны одной проблемы. Одни работодатели принимают сотрудников без трудового договора. Другие-сами соглашаются работать неофициально, не задумываясь о последствиях.

А между тем именно отсутствие официального оформления лишает работников социальных гарантий и делает бизнес уязвимым перед законом. Истории тех, кто работал без договора, всё чаще появляются в социальных сетях. Люди делятся личным опытом и предупреждают других о возможных рисках

«У меня трудового договора не было, только материальная ответственность»;

«Я тоже без договора работала. Главное переписку сохранять, чтобы в случае чего была видна работа»;

«Работала без договора и мне отказались выплачивать деньги за проделанную работу, сказав, что я ничего не делала и результата никакого не было. Хотя моя работа не оценивается и не измеряется только результатом».

С 12 марта за допуск к работе без заключения трудового договора работодателю грозит административная ответственность. Размер штрафов зависит от формы собственности и количества нарушений.

Размеры штрафов:

За первое нарушение (с 12 марта 2026 года):

-должностные лица 30 МРП (129 750 тенге)

-малый бизнес и некоммерческие организации 60 МРП (259 500 тенге)

-средний бизнес- 80 МРП (346 000 тенге)

-крупный бизнес-150 МРП (648 750 тенге).

По данным инспекции труда, количество обращений граждан по фактам отсутствия трудовых договоров не снижается. В 2025 году было рассмотрено 2 860 обращений, что на 30 % больше по сравнению с 2024 годом. В результате отсутствия трудовых договоров работники не могли получить заработную плату и защитить свои трудовые права.

Галымжан Шарипов, начальник отдела по контролю трудового законодательства департамента комитета инспекции труда г. Шымкента:

«Согласно Предпринимательскому кодексу Республики Казахстан проверка будет проводиться в следующих случаях: при поступлении заявления от работников, по поручению правоохранительных органов, а также по заявлениям юридических лиц о нарушении прав работников. В данном случае, на основании статьи 144, пункта 5, подлежит проведению внеплановая проверка. В ходе внеплановой проверки запрашиваются необходимые документы. При отсутствии запрашиваемых документов ответственность и штраф возложатся на работодателя».

Поможет ли закон снизить число компаний, в которых отсутствуют трудовые договоры, покажет время. Однако важно помнить, что при приёме на работу необходимо запрашивать трудовой договор, в котором должны быть прописаны:

-права и обязанности обеих сторон

-график работы

-условия выплаты заработной платы

-возможность получения отпуска или больничного

Только так вы сможете защитить свои трудовые права.