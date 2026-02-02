«Они закрывали мне рот»: История похищения Маншук Ахмет, по которой полгода нет результатов

Еще одна резонансная история произошла в Туркестанской области. Молодая девушка Маншук Ахмет стала жертвой похищения с целью принудительного брака. Спустя полгода после произошедшего виновные до сих пор не привлечены к ответственности.

Сегодня семья пострадавшей выступила на пресс-конференции в офисе Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности. Родные заявили: расследование фактически зашло в тупик, справедливость так и не восстановлена.

«Моя близкая подруга организовала похищение. Хотела отдать меня своему брату».

Сама Маншук Ахмет подробно рассказала, что произошло вечером 27 июня 2025 года.

«Около 19:00 мы с моей одногруппницей и близкой подругой Алтыншаш вышли поесть и ловили такси. Машина остановилась, подруга села вперед, я — на заднее сиденье. По дороге водитель остановился и забрал еще двух парней, они сели рядом со мной. Потом машина поехала совсем в другую сторону», — вспоминает девушка.

Когда Маншук спросила, куда они едут, услышала ответ, который стал для нее шоком.

«Моя подруга сказала: “Мы тебя крадем, Маншук”. Я начала кричать, ругаться, говорить, что у меня есть молодой человек, она ведь это знала. Парни держали мои руки и закрывали мне рот. Мне было тяжело дышать. Моя подруга сказала, что ее брат тоже хороший человек и сделает меня счастливой».

Девушку привезли в незнакомый дом, где находились десятки людей.

«Меня насильно вывели из машины, хотели накинуть платок. Было много женщин, они уговаривали меня остаться. Я всем говорила, что у меня есть молодой человек. Одна женщина начала мне угрожать», — рассказывает Маншук.

По словам пострадавшей, у нее отняли телефон. Он был у подруги. Позже выяснилось, что подруга отправила сообщение от ее имени родителям.

«Мама, папа, я по своей воле пришла в этот дом, благословите меня», — такое сообщение получили родители, Маншук утверждает, что ничего не писала.

«Моего брата душили, меня окружили женщины».

В этот день Маншук попытался забрать брат. Он приехал в дом, не не смог подойти близко к сестренке. На него напали мужчины, душили и выгнали из дома.

«Он приехал, но ему даже не дали приблизиться ко мне. Один мужчина начал его душить и вытолкнул на улицу. Меня в это время окружили женщины. Все было как в тумане. Людей было очень много. Меня то и дело тянули, толкали. Я очень испугалась. Никогда в жизни со мной такого не происходило. Я росла в счастливой семье. В нашем доме не было ссор, криков. Я испугалась, закрылась, мне было очень страшно и плохо», — со слезами на глазах вспоминает девушка.

«Этот мужчина старше Маншук на 14 лет и они никогда не виделись».

Далее рассказ продолжила родная тетя пострадавшей девушки: Алия Орынбаева.

«В это время я ехала в Алматы, мне пришлось остановиться в Таразе и вернуться в Жетысай. На следующий день мы хотели мирно забрать нашу девочку. Назначили встречу этим людям в кафе Атмосфера. Думали поговорим, объясним всё».

В кафе Маншук пришла в сопровождении женщин и мужчин. Родственники новоиспеченного жениха боялись, что девушка может убежать, если ее не будут держать силой со всех сторон.

«Схватили за волосы и пинали».

«Нас сначала встретили мужчины, мы начали разговаривать, объяснять, что сейчас не 19 век, чтобы вот так против воли похищать девушку. Они начали убеждать нас, что все хорошо. В один момент мы услышали крики, выбежали на улицу. А там Маншук, мой брат и женщины, которые держат Маншук за руки и толкают брата. Я побежала к ним, и в этот момент меня кто-то схватил за волосы , повалил на землю и пинали. Со мной была и моя мама. Она взрослый человек, ей стало плохо».

По словам женщины, в тот день им удалось забрать Маншук. Она была очень напугана и морально подавлена. Побои были зафиксированы, и они обратились в полицию, подали заявления по фактам похищения человека и избиения.

«Этот парень старше моей племянницы на 14 лет, они никогда даже не виделись. Нас избили. Это было в июне 2025 года. С тех пор дело не сдвинулось с мертвой точки», — говорит Алия Орынбаева.

Более того, с тех пор, по словам Алии Орынбаевой сменилось 6 следователей. Дело не сдвинулось в мертвой точки. Виновные не наказаны. Родственники Маншук подчеркивают: эта история — не частный случай.

«Это касается всего Казахстана. Любую девушку могут схватить и удерживать силой. Мы просим справедливости. Почему потерпевшая не защищена? Почему виновные до сих пор не наказаны?», — заявила Алия Орынбаева.

Семья пострадавшей просит помощи и требует взять дело на личный контроль Президента Республики Казахстан, министра внутренних дел и Генерального прокурора.