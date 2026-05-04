Осетра и форель выращивают в горах Туркестанской области

В водоемах средь гор выращивают самый настоящий эко продукт. Рыбное хозяйство уверенно набирает обороты в Туркестанской области. Одним из ярких и перспективных стал проект полного цикла производства — от икры до товарной рыбы.

Первых мальков завезли сюда два года назад, и с тех пор хозяйство быстро завоевало доверие покупателей. Аким Толебийского района, называет объект одним из самых приоритетных для посещения туристов.

«Настоящей изюминкой проекта стало то, что в районе впервые начали выращивать осетровых. Наряду с этим здесь разводят форель и сазана, на которые уже сформировался высокий спрос — продукцию активно закупают местные заведения общепита. Учредитель компании также планирует в дальнейшем расширить производство»,— говорит аким Толебийского района Туркестанской области Еркегали Алимкулов.

Предприниматели прошли обучение по рыбоводству в профильном учебном центре. По словам владельца предприятия, Нуртаса Шагырова, сегодня здесь трудятся 5 специалистов, но уже в следующем году планируется расширить штат до 30 человек. Это не только позволит увеличить объёмы производства, но и станет важным шагом в создании новых рабочих мест в регионе.

«Уникальность-это наша природа, я не лукавлю, я долго выбирал, именно район он благоприятен, вода соответствующая, температура и навыки и знания», говорит предприниматель Нуртас Шагыров.

Мальков закупают из Узбекистана, а корма приобретаю у проверенных производителей. В дальнейшем хозяйство планирует снизить зависимость от импортных поставок. По словам предпринимателей еще одной фишкой места станет местное кафе.

«На самом деле это не легкий труд ухаживать за рыбой. Они у нас как дети, строго следим и за состоянием воды за питанием, температурой»,- говорит предпринимательница Зарина Каминова.

В водоёмах появились и новые виды водных обитателей — мальков завезли из Польши. Рыба довольно капризная говорят специалисты, не любит высокую температуру, но и холодная вода тоже не по- нраву. Сейчас на предприятии наблюдают за их приживаемостью в условиях местного климата.