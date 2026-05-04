Юные робототехники из Шымкента внесли вклад в 12 медалей Казахстана

Сборная Казахстана по робототехнике успешно выступила на мировом чемпионате FIRST, завоевав 12 наград и подтвердив высокий уровень подготовки школьников. В числе призёров — команды из Шымкента.

Соревнования прошли в George R. Brown Convention Center и собрали более 50 тысяч участников со всего мира. Казахстан представила рекордная делегация — 225 школьников.

По итогам четырёх соревновательных дней казахстанские команды показали высокие результаты во всех категориях.

В младшей категории FIRST LEGO League Explore команда «Alem Innovators» из Алматы стала победителем в номинации Core Values Award, а команда DeepSeekers из Haileybury Astana получила награду Team Model Award.

В категории FIRST LEGO League Challenge команда Tolebi Daryn из Туркестанской области вошла в топ-5 мира и стала финалистом Champions Award.

Команда Fiztex из Алматы победила в номинации Core Values Gracious Professionalism Award.

Команда Tidal Tumble из Интеллектуальной школы Уральска показала один из лучших результатов в робот-игре, набрав 535 из 545 баллов.

В категории FIRST Tech Challenge команда JelToqSun из Караганды завоевала золото в номинации Sustainability Award.

Команды Overtime из Интеллектуальной школы Шымкента, Fizmat Robotics из Республиканской физико-математической школы Астаны и KAP из Polytech Алматы получили золото в номинации Reach Award. Команды TGJ, Panheya и SANA стали призёрами в этой же категории.

Команда XCeption из Интеллектуальной школы Астаны завоевала бронзу в номинации Think Award.

Отдельного внимания заслуживают достижения казахстанских команд в плей-офф: Celestial из Щучинска и Panheya впервые для страны вошли в топ-8 и стали капитанами альянсов. Команда Nomadic Dragons из Haileybury Astana вышла в четвертьфинал и стала единственной командой из Казахстана, вошедшей в топ-4 альянсов своего дивизиона.

Высокие результаты стали возможны благодаря системной подготовке и поддержке Министерство просвещения Республики Казахстан, USTEM Foundation и Республиканский научно-практический центр «Дарын». С 2020 года Казахстан последовательно укрепляет позиции в международном движении FIRST.