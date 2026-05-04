Казахстанское качество пошива спецодежды покоряет зарубежные рынки

Летнюю и зимнюю спецодежду по особому стандарту в этом цеху отшивают более 180 швей. Современное оборудование и слаженная работа позволяет обеспечивать стабильные поставки на внутренний рынок, а также расширять географию сотрудничества за пределами страны.

Руководитель компании Дана Джумабаева отмечает, что предприятия из соседних стран доверяют им выполнение важных заказов.

«Крупная компания, с которой мы сотрудничаем. Сегодня у неё есть собственные производственные цеха, однако благодаря нашему более выгодному расположению — близости к городу Уфа — мы остаёмся удобным партнёром. Россия — большая страна, и логистика играет важную роль»,— говорит руководитель компании Дана Джумабаева Производственная мощность составляет 150 тысяч комплектов спецодежды в год. Сегодня предприятие активно наращивает производственные объёмы, по словам работницы цеха Забиды Джахангировой заказчики строго следят за выполнением заданных параметров, и каждый год возвращаются вновь. А это значит работой и качеством казахстанского производства довольны

«Мы уже многому научились, работаем здесь не первый год. Если возникают сложности, всегда можем обратиться к технологу или мастеру — нас обучают и помогают разобраться во всех процессах»,— говорит швея Забида Джахангирова.



Реализация подобных проектов способствует развитию лёгкой промышленности, созданию новых рабочих мест и укреплению экономического потенциала Туркестанской области.