Казахстанское качество пошива спецодежды покоряет зарубежные рынки

Летнюю и зимнюю спецодежду по особому стандарту в этом цеху отшивают более 180 швей. Современное оборудование и слаженная работа позволяет обеспечивать стабильные поставки на внутренний рынок, а также расширять географию сотрудничества за пределами страны.
Руководитель компании Дана Джумабаева отмечает, что предприятия из соседних стран доверяют им выполнение важных заказов.
«Мы уже многому научились, работаем здесь не первый год. Если возникают сложности, всегда можем обратиться к технологу или мастеру — нас обучают и помогают разобраться во всех процессах»,— говорит швея Забида Джахангирова.
Реализация подобных проектов способствует развитию лёгкой промышленности, созданию новых рабочих мест и укреплению экономического потенциала Туркестанской области.