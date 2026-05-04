Будущие медики осваивают профессию на муляжах

В каком положении находится плод и весь родовой процесс студенты Толебийского медицинского колледжа изучают с помощью матери-муляжа. Будущие светила медицины осваивают навыки профессии с использованием современных обучающих технологий.

Одним из ключевых элементов практической подготовки и стал симулятор, помимо него в учреждении есть и другие пластиковые пациенты на которых проводятся операции, и различные виды лечения.

«В колледже предусмотрены различные формы учебных занятий: уроки, лекции, семинары, практические и лабораторные работы, контрольные задания, самостоятельная работа, консультации, практика и другие. Продолжительность всех аудиторных занятий составляет 50 минут»,— говорит представитель медицинского-педагогического колледжа.

Учебное учреждение готовит специалистов по востребованным направлениям здравоохранения. Это фельдшеры, акушеры, медсёстры, дантисты, зубные техники и фармацевты. Образовательный процесс выстроен по современным стандартам.

Практической подготовке, которая помогает студентам максимально приблизиться к реальным условиям будущей работы уделяют особое внимание. Студентка второго курса Камилла Фазилова говорит, с детства мечтала помогать людям, поэтому выбрала медицину.

«Быть медиком не только моя мечта, но и моей семьи и родителей. Я рада, что учусь на эту специальность, и в будущем буду полезна обществу»,-говорит студентка медицинского-педагогического колледжа Камилла Фазилова.

Особое внимание уделяется условиям для студентов. Новый корпус оснащён современными аудиториями, большим актовым залом на 100 мест, спортивным комплексом и конференц-залом. Изучают учащиеся и травы которые растут на территории региона, так будущие выпускники, фармацевты смогут с легкостью назвать и составы препаратов.

«Наш край богат на целебные травы! А вообще в будущем у нас есть задумка посадить собственный ботанический сад»,— говорит преподаватель медицинского-педагогического колледжа Гульнур Максутова.

Еще одна гордость учебного учреждения — библиотека в которой кроме уникальной медицинской и классической литературы, собраны работы студентов. Таким образом, колледж продолжает готовить квалифицированные кадры для системы здравоохранения, делая акцент на практико-ориентированное обучение и современные методы преподавания.