Почетное консульство Королевства Бельгии открылось в Шымкенте

В Шымкенте состоялась торжественная церемония открытия Почётного консульства Королевства Бельгии. Об этом сообщили в акимате города.

Новое дипломатическое представительство будет представлять интересы Бельгии не только в Шымкенте, но и в Туркестанской, Кызылординской и Жамбылской областях.

В церемонии открытия приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Бельгии Эрик Де Майер, аким города Габит Сыздыкбеков, а также представители дипломатического корпуса и деловых кругов мегаполиса.

Выступая на мероприятии, глава города отметил, что открытие Почётного консульства является важным шагом на пути укрепления двусторонних отношений и расширения взаимовыгодного сотрудничества между Казахстаном и Бельгией.

По его словам, Шымкент как один из трёх крупнейших мегаполисов страны обладает значительным промышленным, инвестиционным и логистическим потенциалом, что открывает широкие возможности для реализации совместных проектов.

Аким подчеркнул, что развитие партнёрства с европейскими государствами остаётся одним из приоритетных направлений международного взаимодействия города. Он выразил уверенность, что деятельность Почётного консульства придаст дополнительный импульс торгово-экономическим связям, привлечению инвестиций и укреплению деловых контактов.