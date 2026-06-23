В Туркестанской области завершились сборы с военнообязанными

На полигоне «Орда» в Туркестанской области прошли тактико-специальные учения завершивший десятидневные сборы с военнообязанными бригады территориальной обороны регионального командования «Юг». Учения были направлены на отработку взаимодействия и координации действий военнообязанных при охране и обороне стратегических объектов.

На учения были привлечены 120 военнообязанных. В течение десяти дней они совершенствовали знания и практические навыки по основным направлениям подготовки: государственно-правовой, тактической, специальной и огневой. Всего программа обучения охватила 18 дисциплин, включая действия на блокпостах, выполнение задач караульной службы, отражение нападения условного противника, а также защиту и охрану стратегически важных объектов.

Учения проходили в соответствии с планом боевой подготовки и предусматривали проверку боеготовности приписного состава, совершенствование практических навыков и повышение уровня слаженности подразделений при выполнении тактических задач.

Сборы начались с приведения подразделений в боевую готовность и приема военнообязанных на пункте сбора. После теоретической подготовки личный состав приступил к активной фазе полевого обучения. Все этапы были организованы по принципу «от теории к практике».

Командный состав под руководством командира бригады подполковника Талгата Мажимбекова продемонстрировал высокий уровень организации и методического подхода к обучению.

Военнообязанные успешно выполнили упражнения по огневой подготовке, включая учебные и контрольные стрельбы из штатного оружия. На этапе боевого слаживания личный состав отработал действия по охране и обороне объектов стратегического назначения, а также отражение нападения условного противника в условиях, приближенных к городской среде.

В ходе учений дополнительно отрабатывались задачи по оказанию первой медицинской помощи условно раненым, тушению пожаров, прочесыванию местности и конвоированию задержанных. Завершились учения подачей условного сигнала общего отбоя, после чего командиры подразделений доложили о выполнении поставленных задач и проверили состояние вооружения.

По словам командира бригады подполковника Талгата Мажимбекова, подобные сборы являются не только проверкой боевых навыков, но и напоминают каждому военнообязанному о его главной гражданской обязанности — быть защитником Родины.

С заключительным этапом сборов ознакомился помощник акима Туркестанской области по вопросам военной безопасности и обороны полковник Амантай Акимкулов. В ходе визита он осмотрел организацию полевого быта, пообщался с участниками учений и дал высокую оценку уровню их подготовки.

— Командование бригады сработало профессионально, обучение было выстроено грамотно. При отработке практических действий военнообязанные показали достойные результаты, — отметил полковник Амантай Акимкулов.

Следует отметить, что на период прохождения сборов за военнообязанными сохраняются место работы и средняя заработная плата. Кроме того, они обеспечиваются денежной компенсацией, обмундированием и питанием.