Ко Дню госслужащего: какие изменения и льготы ждут сотрудников госслужбы Казахстана

С Днем государственного служащего Республики Казахстан! Рассказываем, какие масштабные перемены ждут сферу.

Сегодня, 23 июня, в Казахстане отмечают профессиональный праздник те, кто работает на благо общества. Этот день госаппарат встречает не просто поздравлениями, а реальными и позитивными новостями: Парламент уже принял новый закон по вопросам госслужбы (сейчас он находится на подписи у Президента), который кардинально улучшит соцпакет и условия работы сотрудников.

Что изменится и какие бонусы утвердили:

➕ Дополнительные дни к отпуску: Вводятся четкие оплачиваемые надбавки за верность профессии: +3 дня к отпуску (при стаже от 10 лет), +5 дней (от 15 лет) и +10 дней (от 20 лет). Также теперь можно будет взять до 10 дней оплачиваемого отпуска по семейным обстоятельствам.

📈 Защита зарплат и новые выплаты: Закреплена норма об обязательной индексации зарплат не реже одного раза в 3 года. Появятся подъемные и компенсации при ротации в другие регионы, а ветераны службы (со стажем от 25 лет и наградами) получат единовременное пособие при выходе на пенсию.

🚀 Карьера по фактам, а не по знакомству: Отбор кандидатов полностью уходит в цифру через систему «Е-қызмет», чтобы исключить человеческий фактор. Внедряется новая карьерная модель — 4 уровня (A, B, C, D) внутри одной должности, где доход будет напрямую зависеть от эффективности и результатов работы (пилот уже запускают в ряде министерств и акиматов).

Поздравляем всех коллег и специалистов сферы с праздником! Желаем успешной трансформации, профессионального роста, энергии и доверия со стороны граждан!