Штрафы на 4,7 млн тенге выписали по итогам земельных проверок в Шымкенте

С начала года по решению суда в госсобственность возвращены 43 земельных участка общей площадью 148 гектаров, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщил руководитель департамента по управлению земельными ресурсами Акылбек Мухаддас, с начала 2026 года в Шымкенте проведено 113 проверок. По их итогам нарушителям выписали штрафы на 4,7 млн тенге. Владельцам 28 неиспользуемых земельных участков выданы предписания об устранении выявленных нарушений.

Применение десятикратной ставки земельного налога на неиспользуемые участки обеспечило поступление в бюджет 7,9 млн тенге.

— На основании судебных решений в 2026 году в государственную собственность возвращены 43 земельных участка общей площадью 148 гектаров. Еще по 26 участкам судебные разбирательства продолжаются, — отметил Акылбек Мухаддас.

По данным департамента, за последние три года в госсобственность возвращены 302 неиспользуемых земельных участка общей площадью 428,6 гектара.