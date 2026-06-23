Как проблемы с топливом в России повлияют на Казахстан?

Топливный дефицит, охвативший 35 регионов России, поставил под угрозу проведение уборочной кампании. Эксперты предупреждают: проблемы с горюче-смазочными материалами могут привести к сбоям в логистике, росту затрат аграриев и, как следствие, повышению цен на продовольствие.

Поскольку экономики Казахстана и России тесно связаны торговыми и транспортными цепочками, последствия кризиса могут затронуть и отечественный рынок. Специалисты не исключают, что перебои с поставками и удорожание сельхозпродукции в соседней стране способны отразиться на стоимости продуктов питания и внутри Казахстана.

Возможный топливный кризис в России может отразиться сразу на нескольких ключевых направлениях. В первую очередь это логистика и транспортировка грузов, особенно автомобильным транспортом. Под ударом также может оказаться сельское хозяйство, уборочные кампании зависят от достаточного количества дизельного топлива. А любые сбои напрямую влияют на производство и сбор урожая. Последствия Казахстан, как участник таможенного союза, ощутит быстро.

«Помните, когда в Российской Федерации начались проблемы с картофелем, у нас удвоилась цена, в 2-3 раза взлетала на пике. Поэтому очевидно, что эти 7 тысяч километров границ, и то, что мы в этом таможенном союзе с полупрозрачными границами, это значит, что будут просто вывозить эти все товары в Российскую Федерацию», — Марат Каирленов, директор ТОО «Улагат Консалтинг Групп».

Кроме того, часть продукции и сырья для переработки в Казахстане также поступает из России. Перебои в поставках могут повлиять не только на торговлю, но и на работу перерабатывающих предприятий внутри страны. Специалисты предупреждают, страна должна быть готова к возможному росту цен на продовольствие.

«Дело в том, что порой мы свой рынок не можем обеспечить, мы зерно импортируем часто. Учитывая то, что у нас сельское хозяйство на низком, достаточно слабо развито в части производительности труда в сельском хозяйстве Порой нам самим не хватает, не все регионы обеспечены 100% продовольствием», — Арман Байганов, финансовый советник R-FINANCЕ.

Эксперты говорят важно чтобы казахстанская продукция в первую очередь покрывала местный спрос, но и ограничивать экспорт не стоит, ведь зачастую это источник заработка фермеров.

«Приоритет сделать на собственном потребителе. Ближе сейчас, вот август-сентябрь, даже в август больше, это начало сбора урожая, дизель нужно будет выдержать под контролем. Прямо сильно. Это и раньше делали крашенный дизель», — Расул Рысмамбетов, финансист.

Пока рано говорить о масштабах возможного кризиса, поскольку неясны его глубина и продолжительность. Но уже сейчас специалисты сходятся во мнении, что Казахстану стоит готовиться к различным сценариям, включая возможное влияние на цены и рынок топлива.