Как избежать трагедий: в регионе обсудили безопасность на воде

Безопасность на воде, поставлена в приоритетные цели для департамента по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области. Профилактическая работа, тщательный контроль за опасными участками на водоемах, должны помочь избежать трагедий. Пока наблюдается снижение случаев утопления.

Этим важным вопросам было посвящено специальное совещание. Статистика гласит — подавляющее большинство трагических случаев происходят по очень простым причинам. Это купание в необорудованных или запрещенных местах. Несоблюдение элементарных правил безопасности, алкоголь и безалаберность. А дети погибают в воде, из-за того, что остаются на берегу без присмотра.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области: «Для усиления мер безопасности в купальный сезон необходимо активизировать профилактическую и разъяснительную работу среди населения. Важно изучить территории, где за последние три года чаще всего фиксировались случаи утопления, и установить там предупреждающие знаки. Поручаю держать под строгим контролем ситуацию на всех водоемах области в течение всего купального сезона».

В регионе ежедневно проводятся профилактические рейды. За нарушение правил безопасности 107 граждан были привлечены к ответственности, еще 247 человек получили административные предупреждения.

Определены 53 официальных пляжа, планируется открыть еще 17. Для обеспечения безопасного отдыха детей в поселках, где нет мест для купания, устанавливаются модульные бассейны. Планируется поставить 900 штук, пока работают — 441.