В Туркестанской области государству возвращено почти 50 тысяч гектаров земель

В Туркестанской области продолжается работа по возврату неиспользуемых земель в государственную собственность. Этот вопрос был рассмотрен на еженедельном аппаратном совещании под председательством акима области Нуралхана Кушерова.

По данным управления земельных отношений, общий земельный фонд региона составляет более 11 миллионов 600 тысяч гектаров. В этом году планировалось вернуть государству 40 тысяч гектар, не используемых по назначению. На сегодня в госсобственность уже вернули 47 тысяч 600 гектаров земельных участков.

Особое внимание уделяется возврату пастбищ. В начале года их дефицит в населённых пунктах области превышал 531 тысячу гектар. Для решения этой проблемы возвращённые земли закрепляются за сельскими округами им уже передано более 165 тысяч гектаров пастбищных земель.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области: «Поручаю ежеквартально проводить мониторинг исполнения уведомлений, выданных землепользователям. Необходимо усилить разъяснительную работу среди населения по вопросам целевого использования земель. Следует активизировать работу по возврату в государственную собственность неиспользуемых земельных участков и пастбищ, на которых отсутствует зарегистрированное поголовье скота».

В Туркестанской области за более чем 87 тысячами физических и юридических лиц закреплены сельскохозяйственные земли общей площадью свыше 4,5 миллиона гектаров. Всем землепользователям направлены соответствующие уведомления о необходимости эффективного использования земельных ресурсов.

Кроме того, в регионе продолжается работа по реализации поручений Главы государства в сфере развития агропромышленного комплекса. Для этого создана специальная комиссия, которая рассматривает вопросы продления прав землепользования, привлечения инвестиций и развития сельских территорий.