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Машинист пассажирского поезда предотвратил наезд на пятилетнего ребенка

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Редактор Юлия Машковская
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Фото пресс - службы АО «НК «ҚТЖ»

20 июня 2026 года в 15:08 на участке «Туркестан – Шиели», в районе станции «Шорнак», машинист пассажирского поезда сообщением «Алматы-2 – Саратов» предотвратил наезд на пятилетнего ребенка, оказавшегося на железнодорожных путях, передает пресс — служба АО «НК «ҚТЖ»

Локомотивная бригада применила экстренное торможение при скорости движения поезда 70 км/ч, благодаря чему удалось избежать трагедии.

Задержка поезда составила 4 минуты.

Участок железной дороги оборудован ограждением. Ребенок находился в опасной зоне без сопровождения взрослых.

Благодаря профессионализму и бдительности локомотивной бригады несчастный случай был предотвращен.

КТЖ призывает родителей не оставлять детей без присмотра вблизи железнодорожных путей и разъяснять им правила безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта.

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