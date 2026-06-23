В Туркестане отметили день государственного служащего

В Туркестане состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню государственного служащего. В нём приняли участие аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров, руководители государственных органов, ветераны и молодые специалисты.



Поздравляя участников мероприятия, глава региона подчеркнул важную роль государственных служащих в развитии страны и напомнил слова Президента Касым-Жомарта Токаева о том, что каждый госслужащий должен быть государственником и честно служить народу.

Также Нуралхан Кушеров отметил достижения Туркестанской области за последние восемь лет. За этот период в регионе построены новые школы, медицинские и спортивные объекты, а Туркестан стал площадкой для проведения мероприятий международного уровня.



Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области: «Уважаемые коллеги! В этом году исполняется восемь лет со дня образования Туркестанской области. Благодаря вашему труду регион динамично развивается. Построены 134 объекта здравоохранения, 443 спортивных объекта и 185 школ. Созданы современные культурные, спортивные и туристические комплексы международного уровня. Недавно в областном центре прошёл неформальный саммит Организации тюркских государств. Приехали президенты пяти стран, и наш исторический город получил международное признание. Туркестан оказался в центре внимания мира. Благодаря инициативам Президента город, получивший особый статус, за 8 лет изменился до неузнаваемости».



В ходе торжественной церемонии лучшие государственные служащие были награждены государственными и ведомственными наградами, почётными грамотами и благодарственными письмами.



Гульмарал Сеит, главный инспектор юридического отдела аппарата акима Туркестанской области:

«В этой сфере государственной службы я работаю уже около десяти лет. Сегодня мой труд в государственной службе был отмечен, и я получила награду, за что выражаю безграничную благодарность. Празднование Дня государственных служащих прошло на очень высоком уровне. В дальнейшем мы будем прилагать все усилия для развития нашей страны и процветания Туркестана. Пусть наш город развивается, пусть наша область процветает».



Сегодня в Туркестанской области работают более 6 тысяч государственных служащих. В регионе продолжается работа по развитию кадрового потенциала и повышению эффективности государственного управления.