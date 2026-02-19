Почку за 13 млн тенге пытался продать житель Туркестанской области

Туркестанец пытался продать свою почку. В межрайонном суде города Туркестана рассмотрели уголовное дело в отношении местного жителя, который пытался продать свою почку.

По данным суда, расследование велось по статье «Принуждение к изъятию либо незаконное изъятие органов и тканей человека». В феврале прошлого года мужчина разместил в мессенджере Telegram объявление о продаже своей почки. Его увидели правоохранители, которые под видом покупателя назначили встречу с продавцов органов. Обвиняемого задержали при получении денежных средств.

Суд Туркестанской области:

«Сотрудник органов внутренних дел, имитировавший преступную деятельность, встретился с гражданином «А», с которым была достигнута договорённость о продаже за 13 миллионов тенге. При получении 5 миллионов тенге наличными он был задержан».

В суде подсудимый полностью признал свою вину. Он пояснил, что пошёл на это из-за тяжёлого материального положения. Суд освободил его от уголовной ответственности по амнистии и прекратил производство по делу. Постановление суда не вступило в законную силу.