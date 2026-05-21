Токаев отметил вклад деятелей искусства в развитие культуры

Касым-Жомарт Токаев сообщил о награждении деятелей культуры и искусства за вклад в развитие отечественной культуры и духовности. Орденом «Отан» награждена певица и домбристка Татьяна Бурмистрова, орденом «Барыс» II степени — певица Макпал Жунусова, орденом «Барыс» III степени — актриса Марина Ганцева.

Президент отметил, что в этом году государственные награды получат более 120 представителей сферы культуры, а ряду артистов присвоят звание «Қазақстанның халық әртісі».

Токаев также напомнил о новой награде — ордене Qoja Ahmet Yasaui, который уже вручен Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и бывшему гендиректору ЮНЕСКО Одрэ Азуле.

Кроме того, деятелям культуры вручили ключи от квартир. С начала 2024 года работники искусства получили около 200 квартир.