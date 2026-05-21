Казахстанцы смогут поступать в ВУЗы Малайзии по ЕНТ

Редактор Юлия Машковская
Фото сгенерировано искусственным интеллектом

Сертификат ЕНТ Казахстана официально признан министерством высшего образования Малайзии. Теперь казахстанские выпускники смогут поступать в университеты страны на программы бакалавриата без обязательного Foundation-курса.

При этом абитуриентам по-прежнему необходимо подтверждать уровень английского языка сертификатами IELTS, TOEFL или их аналогами. Каждый вуз самостоятельно определяет проходные баллы и дополнительные условия поступления.

В Национальном центре тестирования отметили, что международное признание ЕНТ подтверждает соответствие казахстанской системы оценки знаний мировым академическим стандартам и расширяет возможности для обучения за рубежом.

