В Казахстане готовятся строить четвертый крупный НПЗ. Пока точно неизвестно где именно он появится, но ожидается, что будущий комплекс-гигант сможет перерабатывать до 10 млн тонн нефти в год.

Кроме того НПЗ в будущем может стать центром нефтехимического кластера. Заказчиком проекта выступает SK Ondeu, это дочернее предприятие фонда «Самрук-Қазына». В течение следующего полугода международная инжиниринговая команда проведет комплексные предпроектные исследования по итогам которых правительству представят технические и экономические параметры будущего завода.

Площадку для возведения НПЗ выберут по оценке транспортной логистики, доступа к ЖД инфраструктуре, близости рынков сбыта и других факторов.

«В первую очередь будет определена наиболее эффективная схема сырьевого обеспечения— рассматриваются варианты переработки нефти с месторождений Кашаган и Тенгиз, а также использование смешанного сырья через действующую трубопроводную инфраструктуру. Проводимые работы соответствуют концепции развития нефтеперерабатывающей отрасли РК на 2025-2040 годы в целях поэтапного перехода от сырьевой модели экономики на глубокую переработку нефти», — министерство энергетики РК.