Искусственный интеллект проверяет состояние здоровья водителей автобусов

В Шымкенте внедряют современные технологии для повышения безопасности на дорогах. Теперь состояние здоровья водителей общественного транспорта контролирует искусственный интеллект. Предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры полностью переведены в цифровой формат, что позволяет быстрее и точнее выявлять возможные отклонения.

Тилеубек Амирсейитов более 30 лет работает водителем. Он уверен, что ежедневная проверка состояния здоровья необходима, ведь за рулем общественного транспорта водитель отвечает не только за себя, но и за безопасность пассажиров. Раньше медосмотр проводили медработники, а теперь на помощь пришли цифровые технологии.

Новая смарт-система за считанные минуты определяет артериальное давление, температуру тела, пульс и другие основные медицинские показатели водителей общественного транспорта и спецтехники.

Тилеубек Амирсейитов, водитель: «Это важно для безопасности пассажиров и для того, чтобы мы сами знали состояние своего здоровья. Раньше нас проверяли медики с помощью небольшого аппарата, в который нужно было дуть. Сейчас всё контролируется через современную систему, но медики также наблюдают за процессом».

По словам специалистов, такой подход позволяет снизить вероятность ошибок, связанных с человеческим фактором, и повысить безопасность на дорогах. Если во время проверки выявляются отклонения, система сразу подает сигнал, и водитель не допускается к выходу на рейс.

Алишер Торекулов, заместитель директора ТОО «Радуга-транспорт»: «У некоторых водителей выявляется повышенное давление, и они не могут пройти проверку. Если все показатели соответствуют норме, аппарат выдает чек-стикер. Его прикрепляют к путевому листу, после чего водитель получает разрешение на работу. Те, кто не прошел проверку, обращаются в поликлинику и проходят лечение. Ежедневно процедуру проходят более 100 человек».

Если раньше медицинский контроль в основном велся на бумаге, то теперь процесс стал более прозрачным, точным и быстрым. Цифровые технологии не только экономят время, но и повышают качество услуг в сфере общественного транспорта.

Добавим, что все данные о состоянии здоровья водителей автоматически заносятся в базу через специальный терминал, а результаты сохраняются в электронной системе.