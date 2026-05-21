Для школьников Казахстана подготовят список лучших книг года

В Казахстане продолжается реализация инициатив по развитию культуры чтения и формированию «Зерделі ұлт». Как сообщили в министерстве просвещения РК, со следующего учебного года во всех «Келешек мектептері» стартует проект «12 книг за 12 месяцев», реализуемый в рамках указа главы государства «О мерах по развитию культуры чтения и формированию зерделі ұлт».

Главная цель проекта — повысить интерес школьников и педагогов к чтению, сформировать устойчивую читательскую культуру и воспитать читающую нацию.

К инициативе активно подключатся учащиеся и учителя, что позволит создать в школах единую культуру чтения.

Сейчас формируется список литературы с учетом предложений педагогов и школьников. Для этого проводится специальное анкетирование, в котором учитываются интересы и запросы участников.

По итогам отбора педагогам предложат современные издания для профессионального развития, а учащимся — отечественные и зарубежные произведения, способствующие личностному росту и расширению кругозора.

Самых активных участников проекта отметят и наградят званием «Лучший читатель».