В Шымкенте выявили нарушения на миллиарды. Во время аудита проверили ряд ведомств, где обнаружили финансовые и процедурные нарушения на сумму свыше 43 миллиардов тенге. Необоснованно выплаченные зарплаты, сомнительные платежи и нарушения в сфере госзакупок. Сколько денег удалось вернуть государству и какую ответственность понесли виновники?

В Шымкенте провели аудит в городских управлениях образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, а также культуры, развития языков и архивов. Об итогам рассказали на брифинге в службе региональных коммуникаций. За первый квартал в ходе 19 плановых и внеплановых проверок были выявлены нарушения на общую сумму свыше 43 миллиардов тенге.

«14,3 миллиарда тенге составили финансовые нарушения. Из них больше 203 миллиона тенге подлежат возврату в бюджет. По строительной отрасли необходимо восстановить невыполненные работы на сумму 13,4 миллиарда тенге, ещё около 674 миллиона тенге — восстановить через бухгалтерский учёт. Объём процедурных нарушений достиг 29 миллиардов тенге. Из них нарушения законодательства о государственных закупках составили 28,9 миллиарда тенге», — Бакберген Куралбаев, заместитель руководителя департамента внутреннего государственного аудита Шымкента.

Финансовые нарушения выявили в 14 из 19 проведённых аудитов. В большинстве случаев бюджетные средства использовались необоснованно. Почти 90% незаконно использованных средств уже вернули. В отношении сотрудников, которые допустили нарушения, приняли меры. 7 должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.

Два сотрудника получили административное наказание и были оштрафованы на 432 тысячи тенге. По материалам трёх аудитов возбуждены уголовные дела, начато расследование.

«С использованием системы управления рисками, по итогам анализа наиболее рискованных платежей государственных учреждений, проверки были проведены в управлении строительства Шымкента, управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог, а также управлении цифровизации. Было охвачено 106 платежей, по 64 из них риски подтвердились», — Бакберген Куралбаев, заместитель руководителя департамента внутреннего государственного аудита Шымкента.

Мониторинг одновременно проводился в четырёх сферах. Выявлено более 900 рискованных платежей на общую сумму около 300 миллионов тенге. Почти 12 миллионов тенге связаны с необоснованным завышением заработной платы.