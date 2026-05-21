В Казахстане создадут Национальную цифровую библиотеку

Касым-Жомарт Токаев напомнил о прошедшем в Астане Международном симпозиуме по изучению наследия Золотой Орды и подчеркнул важность объективного осмысления истории и культуры Евразии.

Президент заявил, что Казахстан продолжит продвигать свою культуру и укреплять международный авторитет страны. Он также акцентировал внимание на необходимости воспитания молодежи в условиях современной глобальной конкуренции.

Глава государства призвал жестко бороться с вандализмом и порчей историко-культурных объектов, отметив недавний инцидент в урочище Ыбықты Сай в Мангистауской области.

Кроме того, Токаев сообщил о мерах по развитию культуры чтения. В стране создадут Национальную цифровую библиотечную платформу, реализуют проект «10 читателей года» и окажут поддержку библиотекам и книгоизданию.

Президент также отметил важность внедрения искусственного интеллекта в систему образования.