Реклама
Freedom broker
На главную Новости Шымкента Общество В Казахстане создадут Национальную цифровую библиотеку

В Казахстане создадут Национальную цифровую библиотеку

-
Редактор Юлия Машковская
-
10
Фото Акорды

Касым-Жомарт Токаев напомнил о прошедшем в Астане Международном симпозиуме по изучению наследия Золотой Орды и подчеркнул важность объективного осмысления истории и культуры Евразии.

Президент заявил, что Казахстан продолжит продвигать свою культуру и укреплять международный авторитет страны. Он также акцентировал внимание на необходимости воспитания молодежи в условиях современной глобальной конкуренции.

Глава государства призвал жестко бороться с вандализмом и порчей историко-культурных объектов, отметив недавний инцидент в урочище Ыбықты Сай в Мангистауской области.

Кроме того, Токаев сообщил о мерах по развитию культуры чтения. В стране создадут Национальную цифровую библиотечную платформу, реализуют проект «10 читателей года» и окажут поддержку библиотекам и книгоизданию.

Президент также отметил важность внедрения искусственного интеллекта в систему образования.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2025. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.