Пятилетняя девочка получила тяжёлые травмы после укусов собаки

В селе Старый Икан бродячая собака напала на пятилетнюю девочку. По словам матери ребёнка, днём она отправила дочь к родственникам. Девочка играла вместе с другими детьми, когда на неё набросилась собака. Ребёнка с множественными травмами экстренно доставили в больницу.

Дилафруз Халикова, жительница села Ески Икан: «До моего приезда дочь уже забрали в реанимацию. Для матери видеть такое очень тяжело. На лице ребёнка практически не осталось живого места. Под глазом разорвана кожа, видна кость».

После произошедшего семья пыталась найти владельца собаки. Однако, по словам Дилафруз Халиковой, до сих пор неизвестно, откуда она появилась и кому принадлежит.

Дилафруз Халикова, жительница села Ески Икан: «У меня осталось огромное чувство боли и сожаления. Сейчас медицина развита, врачи сказали через полтора года сделать пластическую операцию, не затягивать. Но сколько бы операций ни сделали, прежнее лицо моей дочери уже не вернуть».

Врачи подтвердили, что собака нанесла серьёзные укусы в область правой стороны лица. Несмотря на проведённую операцию, шрамы останутся.

Гулжазира Бердиазимова, заведующая отделением Туркестанской городской детской больницы: «Ребёнок получил травматический шок. Девочка сильно испугалась. Также имеются травмы головы и ушибы после падения. Сейчас состояние стабильное, получает необходимое лечение».

По словам сельчан, это уже не первый подобный случай. В последнее время от укусов собак пострадали несколько человек. В акимате Сауранского района сообщили, что знакомы с ситуацией. По данным властей, отлов и отстрел безнадзорных животных проводится регулярно.

Ербол Гасыр, руководитель отдела сельского хозяйства Сауранского района: «Нам поступила информация о нападении собаки на ребёнка и ещё нескольких человек в населённом пункте Новый Икан. Эту собаку мы отловили и отправили в лабораторию. Сейчас ждём результаты исследования. Второй случай произошёл в селе Старый Икан. Там собака, напавшая на девочку, имеет хозяина. Сейчас совместно с полицией ведутся поиски животного и его владельца».

Важно сказать, что на отлов, содержание и утилизацию собак в районе выделено 6,5 миллионов тенге. С начала года здесь отловили около 50 собак. Более двадцати из них-бродячие или не имеющие владельца животные.