После проверок Минздрава закрыли сотни медкабинетов

После масштабных проверок у сотен медицинских кабинетов и клиник выявили несоответствие требованиям и отсутствие лицензий. В результате были закрыты около 400 таких учреждений по стране.

По итогам прошлогодних проверок контролирующие органы зафиксировали системные нарушения в частных медцентрах, стоматологиях и наркологических реабилитационных учреждениях. Применено более 500 административных мер, сумма штрафов превысила 70 миллионов тенге.

«По стране установлено более 1900 действующих частных процедурных кабинетов, 406 объектов осуществляли медицинскую деятельность без лицензии. 247 процедурных кабинетов добровольно прекратили деятельность. По частным наркологическим и реабилитационным центрам проведены 39 проверок, отсутствие лицензии выявлено в 14 случаях», — министерство здравоохранения РК.

Впервые в практике деятельность медицинских организаций временно приостанавливали, а специалистов без лицензии, отстраняли от работы. Эксперты говорят, получить лицензию несложно, при условии соблюдения установленных стандартов и требований.

«Я думаю, что такой прямо катастрофы не произошло, но это обычная практика, потому что забывают иногда. Клиника принимает нового специалиста, у него другая специальность, процессия, он начинает уже работу, и здесь, конечно, надо как-то посмотреть на эти процессы внимательно. Процесс получения лицензии, если всё есть у клиники, материальная сторона вся решена, то он должен быстро быть», — Вячеслав Локшин, эксперт в здравоохранении.

Решить проблему, уверены специалисты, поможет цифровизация системы контроля, когда мониторинг медицинских организаций будет проводиться в онлайн-режиме. Также отмечают, необходимо повышать ответственность самих пациентов, при обращении в медицинские центры и процедурные кабинеты важно интересоваться наличием лицензии, а в случае её отсутствия сообщать в профильное ведомство.

«Лицензия требует наличия оборудования, достаточных площадей, соответствующих санитарным нормам, наличия кадров и так далее. И оказание или попытка получения медицинской помощи в таких клиниках, она, конечно, чревата самыми серьезными последствиями для здоровья. Здесь, я думаю, два аспекта. Первый – это неотвратимость наказания у нас, к сожалению, не работает. И второй момент – это попытка сэкономить», — Али Нургожаев, эксперт в сфере финансирования здравоохранения.

Между тем в министерстве здравоохранения рассматривают возможность поэтапного перехода на пятилетний срок лицензирования медицинской деятельности вместо действующей бессрочной лицензии. Но эксперты с такой инициативой не согласны. По их мнению, при отсутствии нарушений медицинские учреждения не должны повторно подтверждать своё право на работу, а контроль следует усиливать точечным мониторингом и лишать лицензии только в случае нарушений.