Серый импорт: чем опасны подержанные авто из-за рубежа

По данным Бюро нацстатистики, в прошлом году в стране зарегистрировали более 300 тысяч подержанных легковых автомобилей, большая часть которых попала через серые импортные каналы, особенно из Объединённых Арабских Эмиратов.

Специалисты предупреждают: рынок автомобилей, ввезённых по неофициальным каналам, остаётся зоной повышенного риска. За привлекательной ценой нередко скрываются серьёзные технические и юридические проблемы.

Эксперты отмечают, автомобили, ввозимые в Казахстан по серым схемам, чаще всего бывают либо эксклюзивными, за них покупатель переплачивает осознанно, либо приобретаются по знакомству. Если же машина продаётся подозрительно дёшево, это повод насторожиться. Любой автомобиль, ввезённый вне официальных дилеров, вызывает вопросы к его происхождению и юридической чистоте. В таких случаях отсутствуют всяческие гарантии.

«У меня бывали случаи, когда мне предлагали автомобиль сваренный из двух. И ты по нему так не заметишь. Но такие и утопленники попадаются, там, допустим, из Прибалтики везут топливников. Или где-то наводнение случается, сразу мы эти машины видим. Когда нам предлагают какую-то дешевую машину, откровенно дешевую. Хорошую, но дешевую. Это сразу вызывает подозрение. Как может быть хорошая, дешевая?«, — Алексей Алексеев, автоэксперт.

Эксперты также напоминают, что в Казахстане отсутствует полноценная сверка при первичной регистрации, автомобиль фактически не проверяют, его просто ставят на учёт. И последствия могут быть весьма плачевными, например, когда уже после регистрации выясняется, что транспортное средство числится в базе Интерпола или имеет серьёзные юридические проблемы.

«Более глупые истории, это истории, связанные с перебитыми винкодами, замененными кузовными какими-то деталями, имеющие уникальный номер. В таком случае машину возвращать просто некому. Эмираты славятся этой историей, потому что как раз таки там нет филиала интерпола, и машины все, которые туда везутся, они имеют часто славу угнанных, либо где-то как-то прошедших по страховым возмещениям автомобилей», — Михаил Будянский, президент ОЮЛ «Республиканская ассоциация центров технического осмотра автотранспортных средств».

Самый безопасный вариант приобретать автомобили у проверенных дилеров либо перед покупкой отправлять машину на тщательную диагностику в СТО. Иначе, в погоне за дешевИзной, можно взять «кота в мешке».