Реклама
Freedom broker
На главную Анонс Шторомовое предупреждение объявили в Шымкенте

Шторомовое предупреждение объявили в Шымкенте

-
Редактор Жулдыз Ахмет
-
122

По информации РГП «Казгидромет», 6 февраля в Шымкенте ожидается ухудшение погодных условий.

Прогнозируются временами сильные осадки в виде дождя и снега, туман, гололёд и низовая метель. Скорость юго-западного ветра может достигать 15–20 метров в секунду.

В связи с неблагоприятной погодой Департамент по чрезвычайным ситуациям призывает жителей и гостей города соблюдать меры пожарной безопасности: не оставлять без присмотра печи и обогревательные приборы, не перегружать электросети и проявлять особую осторожность при использовании открытого огня.

Отмечается, что сложные метеоусловия могут повлиять на дорожную обстановку. Водителям и пешеходам рекомендуется быть предельно внимательными и соблюдать меры безопасности.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2025. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.