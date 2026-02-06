Шторомовое предупреждение объявили в Шымкенте

По информации РГП «Казгидромет», 6 февраля в Шымкенте ожидается ухудшение погодных условий.

Прогнозируются временами сильные осадки в виде дождя и снега, туман, гололёд и низовая метель. Скорость юго-западного ветра может достигать 15–20 метров в секунду.

В связи с неблагоприятной погодой Департамент по чрезвычайным ситуациям призывает жителей и гостей города соблюдать меры пожарной безопасности: не оставлять без присмотра печи и обогревательные приборы, не перегружать электросети и проявлять особую осторожность при использовании открытого огня.

Отмечается, что сложные метеоусловия могут повлиять на дорожную обстановку. Водителям и пешеходам рекомендуется быть предельно внимательными и соблюдать меры безопасности.