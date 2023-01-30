Южный циклон принесет сильные осадки в Шымкент и область

Наступающий Южный циклон принесет с собой сильные осадки на большей части южного Казахстана.

В циркуляцию циклона будут вовлечены контрастные воздушные массы, и в зонах атмосферных фронтов пройдут сильные осадки. Ночные холода будут сменяться достаточно теплой погодой днем. Температура воздуха составит +5+12 градусов.

Дождь с переходом в снег пойдет 31 января, 2, 3,4 февраля ожидается усиление ветра и осадков.

При планировании дальних поездок рекомендуется заранее узнавать погоду.

В целом, февраль будет весьма переменчивым, местами теплым, морозы тоже будут давать о себе знать. Текущая зима, по прогнозам синоптиков, станет самой холодной за последние 3 года.