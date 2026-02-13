Средний IQ казахстанцев снижается

В рейтинге стран по среднему уровню IQ в прошлом году приняли рекордное количество опрошенных — больше миллиона человек из 137 стран.

Лидерами рейтинга стали Корея, Китай и Япония, там средний уровень IQ среди опрошенных показал больше 106 баллов. Россия заняла шестое место с почти 104 баллами. Казахстан расположился на 80-м месте с показателем чуть ниже 96 баллов. При этом с прошлогоднего тестирования казахстанцы потеряли в среднем около полутора балла IQ. В самом низу рейтинга оказались страны с развивающейся экономикой, преимущественно африканские — Руанда, Восточный Тимор и Сомали.

При этом число участников тестирования в Казахстане выросло более чем вдвое. Такая же ситуация в большинстве стран Центральной Азии, и расширение выборки совпало со снижением средних показателей и падением в рейтинге. Возможно прежние результаты с меньшим числом участников не отражали реальную картину. Эксперты говорят, это показатель качества образования.

«Даже в последнем правительственной встрече президент сказал о том, что госчиновники не умеют читать большие тексты. Это говорит о том, что в школах, как раньше, не преподают предметы с такими большими текстами на аналитику текстов», — Гульнар Умарова, общественный деятель.

Эксперты отмечают: это далеко не первый сигнал, заставляющий задуматься о качестве образования в стране. Ранее тревожные выводы уже звучали в результатах международных исследований PISA и PIRLS, где Казахстану указали на крайне низкий уровень читательской грамотности. По данным исследований, лишь около двух процентов 15-летних школьников способны понимать сложные тексты, анализировать их и делать выводы. Читать умеют почти все, но глубоко осмысливать прочитанное, единицы.

«Нашему образованию нужно меняться, нужно подумать над этой стороной вопроса и обратиться к академичности, фундаментальности и к тому, чтобы когнитивные способности могли развиваться. Нужно подумать все-таки и над ЕНТ, не привело ли к такой ситуации именно единое национальное тестирование, которое выявляет у детей только способность заучивать», — Ирина Смирнова, депутат мажилиса парламента РК.

Кроме того отдельного внимания требует уровень подготовки самих учителей, уверены специалисты. Недавно министр просвещения заявил: почти половина педагогов не смогли пройти тестирование по своему предмету. Это указывает на серьёзные проблемы в системе педагогического образования и работе профильных вузов.

В качестве одного из решений эксперты предлагают передать курсы повышения квалификации учителей в свободную конкурентную среду. И строго относиться к проверке качества знаний педагогов. Ведь именно от этого зависит как усвоят информацию дети.