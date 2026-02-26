Учителя подозревают в сексуальном домогательстве 7-летней девочки в Шымкенте

В социальных сетях распространяется информация о том, что учитель одной из средних школ Шымкента подозревается в совершении действий сексуального характера в отношении 7-летней ученицы.

Как утверждает Telegram канал «Криминальный Казахстан», инцидент произошел 25 февраля. О случившемся заявила мать. По ее словам, дочь пожаловалась на 36-летнего учителя, рассказав, что мужчина насильно удерживал девочку на коленях и совершал непристойные действия.



Редакция OTYRAR обратилась в городской Департамент полиции за комментарием. Там подтвердили, что мужчина задержан и доставлен в подразделение полиции.

«По подозрению в совершении противоправных действий задержан и доставлен в подразделение полиции житель Шымкента. В настоящее время следственно-оперативной группой проводится комплекс мероприятий, направленных на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении ведомства.

Как стало известно, сейчас полиция занимается изучением записей с камер видеонаблюдения, допрашивают возможных свидетелей. Ход расследования находится на особом контроле руководства департамента. Все следственные действия осуществляются в строгом соответствии с требованиями законодательства.