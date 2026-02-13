В Шымкенте проходит чемпионат РК по пара стрельбе из лука

В соревнованиях принимают участие 7 команд, представляющих областные центры республики.

В меткости соревнуются 70 спортсменов. Многие из них имеют хороший опыт.

Александр Медведев, мастер спорта международного класса:

«Участвовал в международных стартах, Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Нас отбирали со всего Казахстана, конкуренция была 3–4 человека, а сейчас, как видите, нас очень много — много молодых, перспективных ребят. Мы хоть и в возрасте, бойцы старой школы, будем бороться до последнего и тоже пытаться заработать место в команде, а также лицензию на следующие Олимпийские игры в Лос-Анджелесе».

Но перед Олимпийскими играми спортсменов ожидает ещё несколько важных стартов, к которым нужно очень тщательно готовиться. Такая же задача стоит и перед тренерским составом. Тем более сейчас у них есть широкий выбор.

Ирина Ли, старший тренер по пара стрельбе из лука РК:

«На этом старте собралось рекордное количество спортсменов — участвуют более 70 человек. Появилась новая юниорская категория до 21 года. По итогам чемпионата мы планируем провести отбор на международную пара серию, которая пройдёт в Таиланде. Там же состоится отбор на Азиатские игры. Мы рассчитываем на высокие спортивные результаты наших спортсменов».

Чемпионат Республики Казахстан по пара стрельбе из лука продлится до 16 февраля.