В Шымкенте упавшая ветка дерева унесла жизнь ребенка

Сегодня, 11 февраля, в Енбекшинском районе Шымкента во дворе многоэтажного жилого дома произошел несчастный случай: под упавшей веткой дерева погиб ребенок 2016 года рождения, передает OTYRAR.

Об этом сообщили очевидцы. Информацию редакции OTYRAR подтвердил собственный источник в правоохранительных органах.

Как сообщают очевидцы, из-за сильного снегопада на улице Елшибек Батыра во дворе дома №114 часть дерева обрушилась и упала на ребенка. От полученных травм он скончался на месте еще до приезда скорой помощи. На месте работали оперативные службы. Подробности выясняются. Официальные органы пока никак не комментируют информацию.

На месте работает съемочная группа редакции OTYRAR. Информация собирается и будет дополнена.