В Шымкенте мужчина сорвался с высоты 5-этажа и погиб

В Енбекшинском районе Шымкента мужчина погиб, упав с высоты пятого этажа, передает OTYRAR.

Несчастный случай произошёл в одном из многоэтажных жилых домов. Факт подтвердили в городском Департаменте полиции.

«По предварительной информации, мужчина, предположительно 45 лет, выполнял наёмные работы по обшивке балкона. Во время ремонта он по неосторожности сорвался и упал. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия», — сообщили в ДП города.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.