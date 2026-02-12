Полиция возбудила уголовное дело по факту гибели ребенка под деревом

Реклама
Редактор Жулдыз Ахмет
В Департаменте полиции Шымкента прокомментировали гибель ребёнка из-за падения дерева, передает OTYRAR.

По факту недобросовестного отношения к обязанностям, повлекшем смерть человека, полицией возбуждено уголовное дело”, -говорится в сообщении ДП.

По предварительным данным, во время игры несовершеннолетний тянул к себе ветви дерева, на которых после снегопада находилась значительная масса снега. В результате произошёл сход снега и последующее падение дерева.

В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего”, -сообщили в городском Департаменте полиции.

 

