Погибшего под деревом мальчика нашли дворники

По словам очевидца, трагедия произошла приблизительно между 16:30- 17:00 часами вечера.

Тело 10-летнего ребенка, на которого упала ветка дерева, первыми нашли дворники.

Они и вызвали Скорую помощь. Медики по приезду констатировали смерть.

Погибший учился в 4 классе в средней школе № 36. Жил с матерью.

Отметим, что в ночь на 11 февраля в Шымкенте прошел дождь, а с утра в городе наблюдается обильный снегопад. Коммунальные службы перешли на усиленный режим работы.

Отметим, официальных комментариев не поступало.