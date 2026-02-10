Что еще известно о смерти трех членов одной семьи в Шымкенте

Настоящая трагедия произошла 8 февраля в микрорайоне Восток. В квартире были обнаружены тела без признаков жизни сразу трех человек. Информация об этом вышла вчера. Сегодня стали известны подробности.

Поводом для тревоги стал потоп, который произошел в квартире на третьем этаже. Соседи пытались достучаться до жильцов, однако ответа так и не получили.

Катира Айдарова, соседка:

«Когда вскрыли дверь, в зале лежала мать, а рядом с ней находилась дочь. Они уже были мертвы. Подросток погиб в ванной комнате. Все трое были обнаружены в разных местах. Лично я этого не видела, мне рассказали соседи. Это было очень тяжело. Весь подъезд охватили страх и паника. Она была очень хорошим человеком. Совсем недавно, на Новый год, я приглашала её в гости. Тогда она говорила, что они собираются купить новый дом, переехать и пригласить нас в гости. Но, к сожалению, судьба распорядилась иначе. Свои планы семья осуществить не смогла».

В двухкомнатной квартире проживали четыре человека. Один из членов семьи в момент происшествия находился на работе. Тела погибших были доставлены в морг. Квартира опечатана. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, назначена экспертиза.

Малик Абдинуров, заместитель руководителя качества и контроля городской среды:

«На данный момент по предварительным данным, причиной трагедии могло стать отравление угарным газом. Были выявлены нарушения. В ходе проверки установлено, что в панельном доме газовая плита и газовая колонка были вынесены на лоджию с грубым нарушением требований безопасности. Пока речь идёт о газе, однако это лишь предварительная версия».

По словам Малика Абдинурова, специалисты ранее проводили в доме разъяснительную работу по соблюдению мер безопасности, однако во время визита квартиры были пусты, и о том, что газовая плита и колонка вынесены на лоджию, службы не были уведомлены. Согласно официальным данным, в Шымкенте насчитывается 6 микрорайонов, которые входят в «красную зону» по нарушению правил безопасности и ещё 12 в зону риска. С начала года штрафы за такие нарушения получили 33 домовладельца.