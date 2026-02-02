В Туркестанской области ускоряют строительство ж/д линии «Дарбаза – Мақтаарал»

В Туркестанской области продолжается строительство стратегически важной железнодорожной линии «Дарбаза – Мақтаарал». Проект реализуется по заказу АО «Қазақстан темір жолы» и находится на особом контроле руководства региона.

Ход работ обсудили в ходе рабочей встречи аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров, директор по строительству АО «ҚТЖ» Марат Исқалиев и представители подрядной организации. Основной вопрос — темпы реализации и мобилизация дополнительных ресурсов.

Директор по строительству АО «ҚТЖ» Марат Исқалиев, рассказал о ходе выполнения работ. На участке протяженностью 20 километров уложены рельсы и шпалы. Активно строятся мосты и переходы, прокладываются водопроводы и выполняется монтаж искусственных сооружений. В работах задействованы 560 человек и около 400 единиц специальной техники.

Марат Искалиев, Директор по строительству АО «ҚТЖ»:

«Сегодня у нас активно ведутся работы по строительству мостов. Фактически на участке от станции Ердауит до начала реки все мосты уже готовы к пропуску. С учётом поручения Главы государства завершить данный проект в текущем году, руководство компании дало подрядчикам задание сдвинуть сроки.. В связи с этим мы сейчас пересматриваем все графики, и компания дополнительно мобилизует ресурсы».

Глава региона подчеркнул важность строгого соблюдения сроков и качества строительства. По его словам, реализация проекта имеет ключевое значение для развития транспортной инфраструктуры, транзитного потенциала и социально-экономической стабильности области.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области:

«Этот проект имеет стратегическое значение для Туркестанской области. Новая железнодорожная линия позволит разгрузить существующие маршруты, создать новые рабочие места и усилить транзитные возможности региона. Наша задача — обеспечить своевременное и качественное завершение всех строительных работ».

Длина железнодорожной линии составит 172 километра. Новый маршрут снизит нагрузку на пункт пропуска в Сарыагаше, а также соединит районы Сарыагаш, Келес, Жетысай, Мақтаарал и Шардара. Это значительно увеличит пропускную способность маршрута и поможет развить инфраструктуру магистрального транспорта, а также улучшит уровень развития таможенной и пограничной инфраструктуры.