Предприниматель превратил участок в тропический уголок

На одной из улиц Шымкента появился настоящий тропический уголок. Среди привычных для города деревьев и кустарников теперь растут бананы. Необычный эксперимент решил провести местный предприниматель Данияр Азимбаев. По его словам, теплый климат мегаполиса позволяет экзотическим растениям успешно адаптироваться и развиваться в открытом грунте.

Идея высадить банановые деревья возникла не случайно. Владельцы зеленого пространства решили создать уникальную локацию, которая бы удивляла жителей и гостей города.

«Это своего рода эксперимент. Нам хотелось попробовать что-то необычное, показать, что даже такие растения могут расти в Шымкенте. Зимой их нужно будет утеплять, укутывать, тогда они смогут пережить холодный сезон. Конечно, с плодами пока сложно что-то прогнозировать, но попробовать стоит», — рассказывает предприниматель Данияр Азимбаев.

Тропические растения стали частью большого ландшафтного проекта, расположенного на улице Володарского. Помимо бананов здесь высажены березы, голубые ели, можжевельники, гортензии, хвойные культуры и десятки видов декоративных цветов. На создание зеленого пространства ушло несколько месяцев, а растения для него привозили из разных регионов Казахстана.

По словам владельцев сада, многие композиции еще находятся в стадии формирования. Некоторые растения полностью раскроют свой декоративный потенциал только через несколько лет.

Сегодня необычный сад уже стал одной из местных достопримечательностей. Сюда приходят жители соседних домов, семьи с детьми и гости города. Особенно многолюдно здесь бывает в вечернее время.

«Люди реагируют с восторгом. Многие приходят фотографироваться, гуляют с детьми. Для меня это особенно приятно, потому что я сам вырос в этом районе», — говорит Данияр Азимбаев.

Как выяснилось, это не первый социальный проект компании. В прошлом году в рамках социальной ответственности бизнеса была благоустроена аллея по улице Жангельдина. После этого предприниматели решили заняться озеленением территории возле собственного офиса, сделав ее открытой для всех горожан.

«Многие из этих растений нехарактерны для нашего региона, поэтому требуют особого ухода. Но именно они создают тот необычный и красивый облик, который мы хотели получить», — отмечает представитель компании Олжас Дуйсембеков.

Уже сейчас полюбоваться необычным уголком может любой желающий. Летом банановые деревья защищают от палящего солнца специальной сеткой, а зимой теплолюбивые растения будут укрывать и утеплять. Если эксперимент окажется успешным, возможно, тропических растений на улицах Шымкента станет еще больше.