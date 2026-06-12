В Шымкенте успешно провели 251-ю операцию по пересадке почки

В городской клинической больнице №1 Шымкента успешно провели 251-ю операцию по трансплантации почки. Донором для пациента стал его родной брат.

41-летний мужчина пожертвовал почку своему 45-летнему брату, который с 2011 года страдает хроническим заболеванием почек. С октября 2025 года пациент проходил гемодиализ.

Перед операцией донор и реципиент прошли полное медицинское обследование в соответствии с действующими клиническими протоколами. Все необходимые документы и согласия были оформлены согласно требованиям законодательства.

Трансплантация прошла успешно, без осложнений. В настоящее время состояние обоих пациентов остается стабильным. Послеоперационный период протекает в штатном режиме, показатели гемодинамики соответствуют норме. Лечение и дальнейшее наблюдение проводятся в соответствии с утвержденными медицинскими стандартами.

На сегодняшний день в Шымкенте выполнена 251 трансплантация почки, 33 пересадки печени и 3 пересадки сердца. Эти результаты свидетельствуют о развитии высокотехнологичной медицинской помощи и росте возможностей отечественной трансплантологии.