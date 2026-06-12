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В Шымкенте ликвидировано 18 несанкционированных свалок

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Редактор Юлия Машковская
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свалка мусор
Фото министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан

В рамках республиканской экологической инициативы «Таза Қазақстан» в марте–апреле текущего года специалистами департамента экологии по городу Шымкенту совместно с представителями районных акиматов проведены мониторинговые обследования территорий города.

По итогам мониторинга выявлено 18 участков несанкционированного размещения отходов.

Вопрос был оперативно взят на контроль, а районными акиматами организованы необходимые санитарно-очистные мероприятия. В результате все выявленные несанкционированные свалки полностью ликвидированы, территории очищены и приведены в надлежащее санитарное состояние.

Проводимая работа направлена на улучшение экологической обстановки, повышение санитарной культуры населения и предупреждение повторного образования несанкционированных мест размещения отходов.

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